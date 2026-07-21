За первое полугодие импорт сыров в Украину вырос на 27%

Украинский рынок сыра продолжает испытывать давление со стороны импорта. За первое полугодие 2026 года поставки твердых и полужестких сыров из-за рубежа выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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