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За первое полугодие импорт сыров в Украину вырос на 27%

За первое полугодие импорт сыров в Украину вырос на 27%

Украинский рынок сыра продолжает испытывать давление со стороны импорта. За первое полугодие 2026 года поставки твердых и полужестких сыров из-за рубежа выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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