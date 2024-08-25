🧯Пожар в селе Донское Симферопольского района локализован Напомним, что пожар произошёл на втором этаже двухэтажного дома.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🧯Пожар в селе Донское Симферопольского района локализован Напомним, что пожар произошёл на втором этаже двухэтажного дома.