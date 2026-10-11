Русская весна
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Русская весна

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Европа хочет создать «плохой банк», чтобы навредить России

Европа хочет создать «плохой банк», чтобы навредить России

ЕС рассматривает возможность создания отдельной структуры для конфискации замороженных активов России с целью их передачи Украине, пишет газета El Pais.

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