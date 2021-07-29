"Теневая борьба вокруг ЦАР": военный эксперт объяснил продление оружейного эмбарго ООН

На минувшем саммите Совет Безопасности ООН продлил на еще один год решение о запрете импорта оружия. Эксперт считает, что такие меры призваны испортить сложившиеся хорошие отношения между Банги и Москвой, передает Федеральное агентство новостей.
На минувшем саммите Совет Безопасности ООН продлил на еще один год решение о запрете импорта оружия. Эксперт считает, что такие меры призваны испортить сложившиеся хорошие отношения между Банги и Москвой, передает Федеральное агентство новостей.
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