Топ самых странных звонков в редакцию

Номера телефонов редакции — как офисный, так и мобильный — отображаются внизу каждой публикации. У каждого сотрудника подключён прием звонков на смартфоны, чтобы даже вне офиса, вечером или в выходные важные звонки от наших читателей были приняты.
Номера телефонов редакции — как офисный, так и мобильный — отображаются внизу каждой публикации. У каждого сотрудника подключён прием звонков на смартфоны, чтобы даже вне офиса, вечером или в выходные важные звонки от наших читателей были приняты.
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