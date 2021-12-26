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Топ самых странных звонков в редакцию

Топ самых странных звонков в редакцию

Номера телефонов редакции — как офисный, так и мобильный — отображаются внизу каждой публикации. У каждого сотрудника подключён прием звонков на смартфоны, чтобы даже вне офиса, вечером или в выходные важные звонки от наших читателей были приняты.

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