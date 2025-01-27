Вмешалась прокуратура. Жуткий пожар унес жизнь приморца

В селе Занадворовка Хасанского района произошел жуткий пожар, в результате которого погиб мужчина. Предварительными деталями поделились в прокуратуре Приморского края и ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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