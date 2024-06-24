Оказалось, что во время своего пребывания в должности министра финансов ФРГ, Олаф Шольц предпринимал шаги по заключению тайной сделки с США для предотвращения введения санкций против газопровода "Северный поток - 2".
Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt
Комментарии
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А
Александр
Всё в кубышку пиндосам. Клали они на всех! И на наши барабаны. У них и зама госсекретаря хватает, чтобы приструнить разгорячившихся русскоговорящих вьетнамцев. Попрыгали, и цыц!
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2 час.
ВА
Виктор Александров
В английском языке «люди» и «народ» - people, отдельного слова «народ» просто нет. Поэтому Китайская народная республика – это People's Republic of China, т.е. в обратном переводе Людская Республика Китая. Поэтому Родина у них там, где им тепло и сыро. Поэтому Меркель и умылась после того, как стало известно, что её телефон прослушивает империя подлости. Поэтому и Шольц не ответил на «ливерную колбасу». Вся проблема в дороге, которую мы выбираем. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. P.S. С удивлением сегодня узнал, что меня читают не только в Германии и США, но и в Токио. На русском языке!
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1 час.
А Кудасов
Ну раскрылась, ну узнали кто лопатой из-за угла огрел и что? Ещё раз утерлись подставив башку для следующего посильней.
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57 мин.
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