«Эдмонтон» выменял Экхольма у «Нэшвилла», отдав Бэрри, 2 драфт-пика и проспекта

«Эдмонтон» выменял Маттиаса Экхольма у «Нэшвилла», отдав Тайсона Бэрри и 2 драфт-пика. «Предаторс» получили выборы в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 и 4-м раунде драфта-2024, а также 19-летнего форварда Рида Шефера (драфт-2022, 32-й номер), сейчас выступающего в WHL за «Сиэтл Тандербердс» (47 очков в 44 играх).
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