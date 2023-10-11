Кавалерам ордена Святого Георгия начислят повышенную социальную пенсию

В Государственную Думу внесен законопроект о начислении повышенной социальной пенсии кавалерам ордена Святого Георгия и награжденным Знаком отличия ордена всех 4 степеней, сообщил 11 октября в своих соцсетях первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.