Кавалерам ордена Святого Георгия начислят повышенную социальную пенсию

В Государственную Думу внесен законопроект о начислении повышенной социальной пенсии кавалерам ордена Святого Георгия и награжденным Знаком отличия ордена всех 4 степеней, сообщил 11 октября в своих соцсетях первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии