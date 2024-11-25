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Дмитровец

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Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

В экспозицию вошло больше 30 произведений  Заммэра Москвы Наталья Сергунина поделилась информацией о том, что в павильоне № 1 «Центральный» открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XX—XXI веков.

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