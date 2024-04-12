Ребенка насмерть придавило бетонным блоком во время игры

В Ирбите 11-летний мальчик погиб, играя с друзьями возле заброшенного недостроя. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, 11 апреля на улице Жукова дети бегали по сваленным в кучу строительным материалам.
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