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Царьград

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Двое мужчин и женщина погибли в пожаре в Дмитровском районе

Двое мужчин и женщина погибли в пожаре в Дмитровском районе

Причины возгорания выясняются.Пожар произошёл в Дмитровском муниципальном округе. Согласно предварительной информации, в ночь на четверг, 13 февраля, загорелся двухэтажный частный дом в садовом товариществе Яхонт.

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