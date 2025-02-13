Двое мужчин и женщина погибли в пожаре в Дмитровском районе

Причины возгорания выясняются.Пожар произошёл в Дмитровском муниципальном округе. Согласно предварительной информации, в ночь на четверг, 13 февраля, загорелся двухэтажный частный дом в садовом товариществе Яхонт.
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