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Корешков – о конфликте Шлеменко и Емельяненко: «В данной ситуации Федор Владимирович не прав»

Рейтинговый полусредневес Bellator Андрей Корешков высказался о заочном конфликте между Александром Шлеменко и Федором Емельяненко, случившимся на фоне ухода последнего из Союза ММА России.

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