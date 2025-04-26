В России начнут выпускать новый рамный внедорожник с корнями Лэнд Крузера

JAC JS9, чья презентация недавно состоялась на глобальной конференции JAC Motors, обещает стать серьезным конкурентом в своем сегменте, а его производство под брендом Sollers на мощностях УАЗа намечено на конец 2025 года.
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