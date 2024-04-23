"Страна.ua": министра Сольского подозревают в незаконном захвате госземель

Национальное антитеррористическое бюро Украины (НАБУ) подозревает министра аграрной политики и бывшего главу аграрного комитета Верховной рады Николая Сольского в незаконном захвате государственных земель.
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