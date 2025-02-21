Скоро ли цены на криптовалюты восстановятся

Стоимость биткоина упала ниже $97 000, что привело к резкому снижению цен на альткоины. Первоначально рынок казалось был готов к восстановлению, но оптимизм быстро угас, что стало сигналом о возможных дальнейших потерях для альткоинов.
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