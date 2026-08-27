Новгородский музей-заповедник привез в Екатеринбург уникальную экспозицию о викингах «Аргонавты Средневековья»

1 сентября 2026 года в историческом парке «Россия – Моя история» в Екатеринбурге откроется масштабная выставка «Аргонавты Средневековья», созданная на основе богатейших коллекций археологических памятников Новгородского музея-заповедника.
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