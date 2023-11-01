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Экс-игрок "Вашингтона" Боуи: мне было больно блокировать броски Овечкина

Экс-игрок "Вашингтона" Боуи: мне было больно блокировать броски Овечкина

Защитник челябинского "Трактора" Мэдисон Боуи рассказал, каково ему было блокировать броски капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на тренировках во время совместного выступления за столичную команду.

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