Все счета Шаца* в России заблокировали 

Михаил Шац. Фото: letsgophotos.ruУ иноагента Михаила Шаца* возникли проблемы. ИП “Шац Михаил Григорьевич” и его владелец столкнулось с серьезными проблемами после того, как банковские счета были заблокированы.
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