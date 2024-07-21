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Все счета Шаца* в России заблокировали 

Все счета Шаца* в России заблокировали 

Михаил Шац. Фото: letsgophotos.ruУ иноагента Михаила Шаца* возникли проблемы.  ИП “Шац Михаил Григорьевич” и его владелец столкнулось с серьезными проблемами после того, как банковские счета были заблокированы.

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