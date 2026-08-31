Ещё одна победа над «наливайками»: полиция изъяла 235 литров нелегального алкоголя в Чите

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД по Чите совместно с коллегами из других подразделений полиции в минувшие выходные провели очередной рейд по торговым точкам города — и результат снова подтвердил: последовательный контроль за оборотом алкоголя работает.