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Ещё одна победа над «наливайками»: полиция изъяла 235 литров нелегального алкоголя в Чите

Ещё одна победа над «наливайками»: полиция изъяла 235 литров нелегального алкоголя в Чите

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД по Чите совместно с коллегами из других подразделений полиции в минувшие выходные провели очередной рейд по торговым точкам города — и результат снова подтвердил: последовательный контроль за оборотом алкоголя работает.

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