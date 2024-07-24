Как так вышло, что "сверхдержава" США испугалась двух простых ребят из России, признав их угрозой национальной безопасности

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях информационное пространство России всколыхнула новость о том, что МИНФИН США ввёл санкции против двух наших соотечественников (Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова), посчитав их, ни много ни мало, угрозой своей национальной безопасности.