Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как так вышло, что "сверхдержава" США испугалась двух простых ребят из России, признав их угрозой национальной безопасности

Как так вышло, что "сверхдержава" США испугалась двух простых ребят из России, признав их угрозой национальной безопасности

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях информационное пространство России всколыхнула новость о том, что МИНФИН США ввёл санкции против двух наших соотечественников (Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова), посчитав их, ни много ни мало, угрозой своей национальной безопасности.

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