Зеленский назвал справедливыми массированные атаки дронов на Россию

Глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам 7 мая назвал справедливыми массированные атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию, которые проводились в течение дня.
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