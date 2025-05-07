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Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Клоун обнюханный. Мерзкий жид.Зеленский назвал ...
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  • Mikhail Stepanov
    Пора кончать эту жидобандеровскую мразь и его подручных, сколько можно терпеть этого ублюдка?Зеленский назвал ...

Зеленский назвал справедливыми массированные атаки дронов на Россию

Зеленский назвал справедливыми массированные атаки дронов на Россию

Глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам 7 мая назвал справедливыми массированные атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию, которые проводились в течение дня.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Пора кончать эту жидобандеровскую мразь и его подручных, сколько можно терпеть этого ублюдка?
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6 час.
ЛС
Лидия Санникова
Клоун обнюханный. Мерзкий жид.
Ответить
5 час.
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