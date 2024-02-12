´Берегись автомобиля´- под таким названием прошла в нашем Центре интерактивная игра.Важно уметь находить общий язык с малышами и подростками: не пугать их, а предупреждать об опасности, воспитывая ответственных пешеходов и будущих водителей.
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