Журналист Зарубин показал, как Путин записывает видеопоздравления

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал видео, на котором показано, как президент России Владимир Путин записывает обращение к сотрудникам органов внутренних дел в честь их профессионального праздника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии