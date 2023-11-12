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Журналист Зарубин показал, как Путин записывает видеопоздравления

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал видео, на котором показано, как президент России Владимир Путин записывает обращение к сотрудникам органов внутренних дел в честь их профессионального праздника.

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