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Технолог Быстров: белые грибы ценятся за белок, лисички содержат каротиноиды

Технолог Быстров: белые грибы ценятся за белок, лисички содержат каротиноиды

Назвать один гриб самым полезным нельзя: разные виды отличаются по составу, а их пищевая ценность зависит еще и от условий выращивания, зрелости и способа приготовления.

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