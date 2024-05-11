«Локо» поздравил Семина с 77-летием: «Крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!»

Сегодня бывшему главному тренеру красно-зеленых исполнилось 77 лет. «С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России.
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