«Локо» поздравил Семина с 77-летием: «Крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!»

Сегодня бывшему главному тренеру красно-зеленых исполнилось 77 лет. «С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России.