МО: ВС РФ ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белозерском в Донецкой народной республике (ДНР) и Курганном в Харьковской области.
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