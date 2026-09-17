МО: ВС РФ ударили авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белозерском в Донецкой народной республике (ДНР) и Курганном в Харьковской области.