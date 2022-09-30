В Абакане торжественно открыли Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт»

УСТК «Старт» включает в себя игровой зал 60*38 м, который на сегодняшний день является самым большим в регионе, а также тренажерный зал и зал единоборств.
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