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Вратарь «Ювентуса» Шченсны пропустит около 3 недель из-за повреждения мышцы бедра

Войчех Шченсны пропустит около 3 недель из-за повреждения мышцы бедра. Вратарь «Ювентуса» почувствовал дискомфорт в товарищеском матче с «Атлетико» (0:4) в конце первого тайма и был заменен в перерыве.

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