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США одобрили продажу Саудовской Аравии истребителей F‑35

США одобрили продажу Саудовской Аравии истребителей F‑35

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Саудовской Аравии истребителей F‑35 на сумму 24,3 млрд долларов.

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