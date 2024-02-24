Пушилин: Решив начать СВО, Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о начале проведения Вооруженными силами страны специальной военной операции (СВО) на территории Украины не дало возможность стереть с лица земли Донбасс.
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