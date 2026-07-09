Людоеды Трамп и Рубио публично озвучили своё участие в ударах бандеровцев по российским НПЗ

Одни идею подали.другие её исполнили?-сколько уже лет мы боремся с их идеями? и ругаем их всех а их меньше не становится и что может травить их как тараканов нечем а ведь и другие это видят.

Секушин Леонид

Мы опять наступили на грабли. Ещё и удивляемся! Трамп и его камарилья чётко сказали, что российские энергоресурсы должны исчезнуть с мирового рынка. И удары по нашим НПЗ входят в эту концепцию. Не хера говорить о каких переговорах ни с кем, особенно с америкосами. Надо просто делать то, что быстрее закончит войну на поле боя поражением хохландии и её спонсоров. Долбить и долбить. И, возможно, дело дойдёт до помощников и подстрекателей! Надо бить сейчас, пока они с голой жопой, бодаются с Ираном и арсеналы пусты! Когда они подготовятся - будет гораздо хуже!