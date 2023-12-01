На восточной окраине Астрахани нашли двух мертвых мужчин

Предварительная версия причины смерти – отравление угарным газом. Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СКР проводится процессуальная поверка по факту гибели двух 54-летних мужчин на восточной окраине города.
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