DE: Британия не желает зависеть от звонка из США в вопросе ядерных ударов по России

АндрейБорков

Похоже, что англосаксы "с катушек съехали" полностью и безвозвратно! Без америкосов, их ракет, средств наведения, обеспечения и т.п. ЯО англосаксов не более чем музейные экспонаты. К тому же, что бы Англии не стало физически необходимо не так и много, 0,5% от ЯБЗ ВС РФ, и Англии просто не будет, совсем не будет. А если у Англии еще и "крыши" не будет в виде США, то название ей будет даже не Мелкобритания, а ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ. Видимо про это англосаксы недопетривают. Значит что? Значит, по теории того же англосакса Дарвина, это тупиковая ветвь человекообразный и она издохнет в весьма скором времени. Теория видов это наука, а науку не обманешь.