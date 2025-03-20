DE: Британия не желает зависеть от звонка из США в вопросе ядерных ударов по России

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Царьград

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Комментарии
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АндрейБорков
Похоже, что англосаксы &quot;с катушек съехали&quot; полностью и безвозвратно! Без америкосов, их ракет, средств наведения, обеспечения и т.п. ЯО англосаксов не более чем музейные экспонаты. К тому же, что бы Англии не стало физически необходимо не так и много, 0,5% от ЯБЗ ВС РФ, и Англии просто не будет, совсем не будет. А если у Англии еще и &quot;крыши&quot; не будет в виде США, то название ей будет даже не Мелкобритания, а ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ. Видимо про это англосаксы недопетривают. Значит что? Значит, по теории того же англосакса Дарвина, это тупиковая ветвь человекообразный и она издохнет в весьма скором времени. Теория видов это наука, а науку не обманешь.
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