Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество Проблема интеграции детей-мигрантов, которых в российских школах благодаря миграционной политике Москвы с каждым годом становится все больше, проявляется достаточно остро.