Послы государств, входящих в Европейский союз, оскорбили руководителя дипломатического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова, отказавшись встретиться с ним.
Политолог Марков: послы стран ЕС оскорбили Лаврова, отказавшись встретиться
Комментарии
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vagas Karlito
Ну и что, опять ничего,- отнесемся с пониманием!?????))) Ведут себя так, потому что не верят, что можем вести себя иначе!)
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12 час.
Марина Фролова
здесь даже не оскорбление Лаврова лично. Послы просто не явились на свою работу.. Прогульщиков ,вообще то увольняют...
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10 час.
Леонид Дьяченко
После такого оскорбления нужно либо выгонять послов за нарушение дипломатического этикета, либо уходить Лаврову. Третьего не дано. Классической дипломатии нет уже последние тридцать лет. А наш мид все проиграл наперстночникам и разной около дипломатической сволочи не только анголосаксам, но и на пост советском пространстве. Когда дипломаты выражают озабоченность, начинают говорить пушки, что и происходит сегодня.
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10 час.
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