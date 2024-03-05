Политолог Марков: послы стран ЕС оскорбили Лаврова, отказавшись встретиться

vagas Karlito Ну и что, опять ничего,- отнесемся с пониманием!?????))) Ведут себя так, потому что не верят, что можем вести себя иначе!)

Марина Фролова здесь даже не оскорбление Лаврова лично. Послы просто не явились на свою работу.. Прогульщиков ,вообще то увольняют...