Происшествия

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Следователи дадут правовую оценку очередному факту осквернения памятника советским воинам в Республике Польше

Следователи дадут правовую оценку очередному факту осквернения памятника советским воинам в Республике Польше

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище советских солдат.

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