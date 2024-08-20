В Магаданской области в преддверии Дня государственного флага полицейские провели для детей тематическую викторину

В Магадане состоялось завершающее мероприятие акции «Безопасное лето». В рамках проекта для неорганизованных на летний отдых ребят в течение каникул проводились занятия, направленные на формирование у них навыков безопасного поведения в быту, на улицах, дорогах, а также в сети Интернет.
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