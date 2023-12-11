В Краснодарском крае состоялось заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства и межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства и межведомственной рабочей группе по защите прав предпринимателей, которое прошло под председательством прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.