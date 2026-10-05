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В Большом зале Московской консерватории прозвучат сочинения Бетховена и Чайковского

В Большом зале Московской консерватории прозвучат сочинения Бетховена и Чайковского

Шедевры исполнят молодые звезды классической сцены. Предоставлено организаторами мероприятия10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, в котором прозвучат редко исполняемые вместе Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Людвига ван Бетховена и Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского.

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