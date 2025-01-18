На Украине погибла оболваненная пропагандой юная белоруска

Она - героиня облетевшего весь мир фото с протестов-2020 в Минске.9 августа 2020 года возле Марии Зайцевой якобы взорвалась светошумовая граната, у девушки начались проблемы со слухом и нарушена моторика рук.
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