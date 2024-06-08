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Фицо: разрешая Украине бить по РФ, Запад хочет обострить конфликт

Фицо: разрешая Украине бить по РФ, Запад хочет обострить конфликт

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое несогласие с решением ряда западных стран разрешить Украине использовать их оружие против объектов на территории России, считая такие действия желанием обострить конфликт.

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