Фицо: разрешая Украине бить по РФ, Запад хочет обострить конфликт

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое несогласие с решением ряда западных стран разрешить Украине использовать их оружие против объектов на территории России, считая такие действия желанием обострить конфликт.
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