В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ-клуба

В Оренбурге возбудили уголовное по статье об организации деятельности экстремистской организации из-за деятельности ЛГБТ-клуба (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) «Поза» (Pose).
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