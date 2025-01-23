Conversation: гигантскому организму Пандо серьезно угрожают олени

Ученые звучат тревогу: крупнейший на планете организм, гигантская колония осины дрожащей, известная как Пандо, расположенная в горах Уосатч на западе США, находится под угрозой исчезновения из-за диких животных и изменений климата.
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