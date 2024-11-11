Путин наградил погибшего генерала званием Героя России посмертно

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Павлу Клименко, который командовал мотострелковой бригадой и пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины в результате удара бандеровского FPV-дрона.
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