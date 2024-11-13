БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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День войск радиационной, химической и биологической защиты

День войск радиационной, химической и биологической защиты

Сегодня в РФ отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты – профессиональный праздник, который посвящен военнослужащим и специалистам, чья основная задача заключается в защите армии и гражданского населения от угроз, исходящих от оружия массового поражения.

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