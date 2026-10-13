Минэкономразвития готовит новые меры поддержки инвестиций

Минэкономразвития готовит дополнительный пакет мер, который должен поддержать восстановление инвестиционной активности в 2027–2029 годах, заявил глава ведомства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Набиуллина вернул...
- Politico: ЕС отка...
- Ч Прокуратура Влади...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым