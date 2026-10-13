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Царьград

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Минэкономразвития готовит новые меры поддержки инвестиций

Минэкономразвития готовит новые меры поддержки инвестиций

Минэкономразвития готовит дополнительный пакет мер, который должен поддержать восстановление инвестиционной активности в 2027–2029 годах, заявил глава ведомства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы.

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