Приуральцы получили награды всероссийской общественной организации ветеранов

В день образования всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Приуральском районе чествовали общественников, внесших значительный вклад в развитие движения, сообщил глава района Иван Сакал.
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