Депутат Чаплин: владельцы дач могут уменьшить плату за коммунальные услуги

Для домов с электрическим отоплением действуют специальные сезонные коэффициенты. Если дачный дом не газифицирован и отапливается электричеством, то собственник может претендовать на более выгодный диапазон тарифов при подаче подтверждающих документов в энергоснабжающую организацию.