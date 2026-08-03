Депутат Чаплин: владельцы дач могут уменьшить плату за коммунальные услуги

Для домов с электрическим отоплением действуют специальные сезонные коэффициенты. Если дачный дом не газифицирован и отапливается электричеством, то собственник может претендовать на более выгодный диапазон тарифов при подаче подтверждающих документов в энергоснабжающую организацию.
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