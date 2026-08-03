RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Депутат Чаплин: владельцы дач могут уменьшить плату за коммунальные услуги

Депутат Чаплин: владельцы дач могут уменьшить плату за коммунальные услуги

Для домов с электрическим отоплением действуют специальные сезонные коэффициенты. Если дачный дом не газифицирован и отапливается электричеством, то собственник может претендовать на более выгодный диапазон тарифов при подаче подтверждающих документов в энергоснабжающую организацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии