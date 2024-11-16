Глобальный форум по построению лучшего мира для детей откроется в ОАЭ

Шестой Глобальной межконфессиональный форум под названием: «Ребенок зовет: межконфессиональное сотрудничество для построения мира, полного надежд для детей» (GNRC) состоится в столице ОАЭ, Абу-Даби, 16 ноября пишет WAM.
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